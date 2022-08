Trending! Lirik Lagu After LIKE Oleh IVE Comeback Kedua Lengkap Beserta Terjemahan Indonesia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Girl grup IVE baru-baru ini comeback dengan single album berjudul After LIKE.

Lagu After LIKE dirilis oleh IVE pada Senin 22 Agustus 2022.

Lagu itu merupakan comeback kedua IVE setelah debut di akhir tahun kemarin.

Tak kira-kira, lagu tersebut langsung menjadi lagu trending ketiga di YouTube Music Indonesia.

Berikut lirik lagu After LIKE beserta terjemahannya:

Tto meoreuji nae maeumi

Jeo nalssicheoreom bakkwilji

Nal najocha da al su eopseuni

Geuge mwoga jungyohani

Jigeum nege wanjeonhi

Puk ppajyeo dan ge jungyohan geon ji

Ama kkumman gatgetjiman bunmyeong kkumi aniya

Dalli seolmyeong hal su eomneun

Igeon sarangi geoya

Banggeum naega malhan gamjeong gamhi

Euisim Hajima geunyang jom daneun ge anya

What's after 'Like'?

You and I

It's more than 'Like'

L daeume tto O daeum nal yeah

You and I

It's more than 'Like'

What's after 'Like'?

What's after 'Like'?

Josimhae du simjange