Sosok Lee Do Hyun yang Viral Usai Instagramnya Dihack Hingga Bikin Penggemar Naik Darah

Sosok aktor Lee Do Hyun yang akun Instagramnya dihack oknum hingga viral di media sosial

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Aktor Korea Lee Do Hyun tengah bikin heboh usai akun Instagramnya diretas atau dihack oleh oknum tak bertanggung jawab.

Postingan foto pribadi akun Instagram milik Lee Do Hyun @Idh_sky yang memiliki 5,5 juta pengikut mendadak hilang.

Isi unggahan akun Instagram Lee Do Hyun telah berubah sejak Selasa 23 Agustus 2022 malam.

Sontak nama Lee Do Hyun disorot para Kpopers Tanah Air.

Siapakah sosok Lee Do Hyun ini?

Profil Lee Do Hyun

Sosok Lee Do Hyun merupakan aktor terkenal Korea Selatan.

Namanya melejit usai berperan di Hotel del Luna (2019), 18 Again (2020), Sweet Home (2020) dan Youth of May (2021).

Lee Do Hyun lahir di Seoul, di Korea Selatan pada 11 April 1995.

Lee adalah putra tertua dan memiliki adik laki-laki, Im Dong Hyuk, yang memiliki cacat intelektual.