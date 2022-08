Rilis Rumah Resort Mulai Harga Rp 829 Juta, Ciputra Group Optimis Dengan Penjualan Hunian Mewah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Penjualan Properti khususnya hunian rumah mulai menunjukkan geliatnya di Semester II 2022.

Tak terkecuali untuk penjualan rumah tipe komersial atau tipe hunian mewah. Bahkan pengembang seperti Ciputra dengan brand CitraGarden Aneka percaya diri membuka kluster baru dan mulai menawarkannya pada konsumen pada Agustus 2022 ini.

Ada tiga tipe yang siap diluncurkan CitraGarden Aneka yaitu Tipe Dravite (1 lantai), Tipe Beryl (2 lantai) dengan Lb 53m2 - 73m2; Lt 133m2 (7x19) dan Tipe Elbaite dengan Lb 94m2; Lt 126m2 (7x18). Kesemuanya tetap menerapkan tema Garden House.

Senior Marketing Manager CitraGarden Aneka, Zona Mariska, menjelaskan geliat penjualan properti di Semester II 2022 mulai semakin bergairah.

Beda ceritanya saat Semester I 2022, di mana banyak pengembangan memilih wait and see setelah pandemi Panjang yang terjadi. Momentum ini tidak disia-siakan CGA.

Pandemi telah membawa banyak perubahan perilaku dan preferensi masyarakat, salah satunya dalam memilih rumah. Sebagai tempat menghabiskan banyak waktu, masyarakat mulai mencari konsep rumah baru yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan mereka.

“Melihat perubahan perilaku yang terjadi di masyarakat, CitraGarden Aneka melakukan inovasi desain dengan menyesuaikan konsep rumah dengan layout yang lebih fungsional, fleksibel, dan terbuka.

Untuk menjawab kebutuhan itu, Ciputra Group meluncurkan Rumah Konsep Resort yaitu Garden House dengan harga perdana mulai Rp 829 Juta (termasuk PPN),” ungkap Zona.

Begitu masuk ke dalam rumah, penghuni akan disambut dengan desain ruangan yang terasa lega, dengan meminimalkan sekat dan membuat bukaan pintu jendela yang besar dan cukup.

Ini untuk memastikan penghuninya mendapatkan sirkulasi udara yang optimal sekaligus pencahayaan alami yang cukup.