Mengenal Tashya Araysha, yang Kini Menjabat Sebagai Direktur RANS Indonesia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Nama besar RANS Entertaiment memang tidak lepas dari Raffi Ahmad dan juga Nagita Slavina.

Kini, bisnis yang dijalankan oleh RANS juga semakin berkembang loh.

Tentu saja, selain di dunia entertaiment atau hiburan, RANS juga memiliki anak cabang usaha lainnya yang kini semakin populer.

Berkembangnya RANS tentu membuat banyak orang penasaran, seperti apa bekerja di perusahaan miliki Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ini?

Bagi Kawan Puan yang penasaran tak perlu bingung, sebab salah satu PNS atau Pegawai Nagita Slavina membagikan pengalamannya.

Pada acara bertajuk What Do You Do?, salah satu PNS tersebut membocorkan seperti apa rasanya bekerja di bawah naungan RANS.

Ia adalah Tashya Araysha, yang bekerja sebagai Business Director atau Direktur Bisnis di RANS Indonesia.

Lebih lanjut, perempuan yang akrab disapa Tashya ini membagikan kisah perjalanan kariernya hingga akhirnya menjadi Direktur Bisnis di perusahaan besutan Raffi dan Nagita.

Bukan Berasal dari Latar Pendidikan Bisnis

Tashya menceritakan bahwa perjalanannya cukup panjang sebelum bekerja bersama Nagita Slavina dan tim RANS Indonesia.