Lirik Lagu Viral Cinta Dalam Doa Cover Indah Yastami Lengkap dengan Chord Gitar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Lagu Cinta Dalam Doa tengah viral baru-baru ini di media sosial TikTok.

Lagu Cinta Dalam Doa diciptakan oleh grup musik SouQy.

Lagu tersebut dirilis pada 2018.

Kini, lagu Cinta Dalam Doa kembali viral usai dicover oleh Indah Yastami hingga masuk ke YouTube Music Indonesia.

Berikut lirik dan chord gitar lagu Cinta Dalam Doa:

Berikut ini lirik dan chord gitar Cinta Dalam Doa dari SouQy.

Intro : Am.. Dm.. G.. C.. F.. Dm.. E..

Am Dm

berakhirlah sudah cerita kita

G C

setelah sekian lama bersama

F Dm

kau hadirkan dia dalam cerita

E Am

yang hanya menyisahkan luka

Dm G C F

ku coba menahan perih yang kurasa

Dm E

walau ini menyakitkan . . .

Reff :

Am

jika menyakiti aku

Dm

bisa membuatmu bahagia

G

maka lakukanlah itu

C E

tanpamu ku yakin bisa

Am

ikhlas ku mencintaimu

Dm

ikhlas ku kehilanganmu

G

semoga kau bahagia

C E

dengan pilihanmu itu

F

kau bersama dia

G Am

aku bersama doa



Musk : Am - Bm - C - Dm - E -

G.. C.. Dm.. E

(*)

