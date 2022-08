LINK Drawing Liga Champions dan Pembagian Pot! Liverpool, Chelsea dan Barcelona Rawan Grup Neraka

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Benfica (Portugal), Viktoria Plzen (Ceko) dan Maccabi Haifa (Israel) dipastikan melaju ke babak utama atau fase grup Liga Champions 2022-2023.

Ketiga tim tersebut sukses menyingkirkan lawan-lawannya di babak play-off kualifikasi, Rabu 24 Agustus 2022 dini hari WIB.

Viktoria Plzen mengalahkan Qarabag, Maccabi Haifa menyingkirkan Crvena zvezda dan tim elite Portugal, Benfica menang dramatis menghadapi Dynamo Kyiv.

Adapun tiga kuota tersisa akan diperebutkan enam tim lainnya yang akan bertanding, Kamis 25 Agustus 2022 pukul 02.00 dini hari WIB.

Enam tim tersebut adalah PSV Eindhoven vs Rangers (leg 1: 2-2), Dinamo Zagreb vs Bodø/Glimt (leg 1: 0-1), dan Trabzonspor vs København (leg 1: 1-2).

Setelah pertandingan play-off tuntas, selanjutnya dilakukan drawing atau pengundian untuk menentukan tim-tim penghuni grup A hingga grup H.

Adapun Drawing Liga Champions UEFA 2022/23 berlangsung di Istanbul, Turki, Kamis 25 Agustus 2022 dan disiarkan langsung UEFA.tv mulai pukul 23:00 WIB.

Link Drawing Liga Champions UEFA 2022/23 Klik UEFA.tv

Berikut Pembagian Pot Drawing Liga Champions UEFA 2022/23

POT 1