Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 Halaman 46 : Geae Greek Natural Olive Oil

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini pembahasan dari soal dan kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 bagi siswa dalam belajar pada halaman 46.

Dalam pembelajaran Bahasa Inggris ini ada sejumlah bacaan yang perlu dibaca dan dipahami artinya untuk bisa menjawab setiap soal yang diberikan.

Kunci jawaban hanya sebagai referensi dalam belajar untuk mendorong semangat belajar bagi siswa atau sebagai pedoman bagi orang tua dalam mengoreksi hasil belajar anak.

Pembahasan soal dan kunci jawaban pada buku paket Bahasa Inggris Kelas 9 Bab Be healthy, be happy (chapter 3).

• KUNCI Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 11 Halaman 51 dan Halaman 52 hingga 53 Tentang Eksplanasi

Simak bacaan dan jawab pertanyaan

When we buy a medicine, it is important to read the facts about the medicine on the label very carefully. On the label we know different kinds of information, such as brand of drug, name of drug, description of drug, content/amount, use(s), directions to use & dosage, directions to store, and expiration date.

Menganalisis label Geae Greek Natural Olive Oil.

Geae Greek Natural Olive Oil

1. Brand of product

Jawaban : Geae