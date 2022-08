Jadwal Tayang dan Sinopsis Drakor Little Women, Dibintangi Kim Go Eun Park Ji Hoo dan Nam Ji Hyun

Drakor terbaru Little Women tayang perdana 3 September 2022 dibintangi aktris cantik ternama Kim Go-eun, Nam Ji-hyun, dan Park Ji-hu.

Berikut jadwal tayang dan spoiler drama Korea terbaru Little Women.

Drakor Little Women bakal tayang perdana pada 3 September 2022.

Menjadi salah satu drakor yang ditunggu-tunggu, Little Women dibintangi oleh aktis cantik ternama yakni Kim Go Eun, Park Ji Hoo dan Nam Ji Hyun sebagai pemeran utama.

Sosok Kim Go Eun sudah tak asing lagi di mata pecinta drakor.

Sebelum menjadi pemeran utama di Little Woman, Kim Go Eun telah sukses membintangi banyak drakor ternama seperti Yumi Cells, The King: Etenal Monarch, dan Goblin.

Little Women disutradarai oleh Kim Hee Won, kemudian penulis skenarionya adalah Jung Seo Kyung.

Bagaimana jalan ceritanya? simak berikut ini:

Sinopsis Little Women

Serial ini mengisahkan tentang tiga orang saudara perempuan yang hidup miskin.

Mereka bertiga sangat dekat dan berambisi ingin mendapatkan hidup mewah.