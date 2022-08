Lihat Lebih Dekat, Happy Salma Kenakan Kebaya Klasik, Outfitnya Dibantu Fashion Stylist Professional

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Kecantikan Happy Salma dalam balutan kebaya memang sangat menawan.

Sebagai artis enior yang multitalenta, Happy Salma ternyata ikut berperan dalam film 'Before, Now & Then' .

Lewat berbagai film yang diperankannya, Happy Salma sukses membuat masyarakat tanah air jatuh cinta dengan sosoknya.

Walau sudah menikah dengan keturunan bangsawan Bali pada tahun 2010, Happy Salma masih aktif bermain dalam film-film layar lebar.

Belum lama ini, film terbaru Happy Salma itu baru saja didistribusikan secara digital dan dapat ditonton oleh masyarakat umum.

Walau tidak dapat disaksikan lewat bioskop, film terbaru Happy Salma tersebut baru-baru ini melakukan pemutaran spesial di salah satu bioskop yang berada di Jakarta loh.

Sebagai pemeran utama, Happy Salma tentu terlihat hadir dengan penampilan yang sangat spesial.

Mengusung tema tradisional, Happy Salma tampak hadir dalam balutan kebaya klasik yang memaksimalkan penampilannya, loh!

Penasaran ingin lihat penampilan berkebaya Happy Salma?

Yuk, simak selengkapnya!

