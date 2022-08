Dugaan Korupsi Bank di Pontianak yang Rugikan Negara 5 Miliar, Kejari Pontianak Tahan 3 Tersangka

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Setelah sebelumnya menahan mantan Kepala Seksi Kredit pada salah satu Bank di Kota Pontianak atas dugaan korupsi dengan kerugian negara 5,59 milyar rupiah.

Kejaksaan Negeri Pontianak kembali melakukan penahanan terhadap 3 orang tersangka lainnya atas perkara dugaan tindak pidana korupsi Kredit Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Bangunan Kesehatan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Serawai Tahun Anggaran 2017, Senin 22 Agustus 2022.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak Wahyudi yang didampingi Kepala Seksi Pidana Khusus Hary Wibowo dan Kepala Seksi Intelegen Rudy Astanto saat konferensi pers di Kantor Kejaksaan Negeri Pontianak, Senin 22 Agustus 2022.

Kejari Pontianak Wahyudi menyampaikan, tersangka yang diamankan saat ini yakni EH selaku Pelaksana kegiatan pembangunan Kesehatan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017

Kemudian, yang menggunakan uang kredit PBJ tersebut, H selaku Direktur Cabang PT. Batu Tangga Jaya Abadi.

Terakhir DH selaku Mantan Analis Kredit Bank Kalbar Pontianak.

"Ketiganya merupakan pelaku penyertaan dari tersangka F yang sudah kita tahan dan dititipkan rumah Tahanan Pontianak, dengan tiga tersangka ini berarti sudah 4 orang yang sudah kita tahan,"ungkap Kejari Pontianak.

Dijelaskan Wahyudi, Ketiga tersangka yang baru saja ditahan dibuatkan surat perintah penyidikan secara tersendiri dan nantinya akan dilakukan pemberkasan secara terpisah untuk kepentingan pembuktian.

• Diduga Korupsi Senilai Rp 5,59 Miliar, Seorang Pegawai Bank Ditangkap Kejaksaan Negeri Pontianak

Pada kesempatan ini, Wahyudi kembali menjelaskan, kasus ini sebelumnya terkuak berdasarkan hasil audit internal dari pihak Bank yang kemudian disampaikan ke Kejaksaan, dimana modus dugaan korupsi ini Modusnya melalui kewenangannya, tersangka F harusnya menjaga aliran uang masuk ke pihak Bank dengan melakukan sejumlah langkah pemblokiran terhadap rekening agar tidak dapat ditarik kembali oleh debitur yang melakukan penyetoran kredit.

Namun pemblokiran rekening debitur untuk dilakukan pemotongan sebagai setoran pelunasan tidak dilakukan, sehingga debitur dapat mengambil uang tersebut yang menyebabkan kerugian negara hingga 5,59 milyar rupiah.

Terkait dugaan tindak Pidana Korupsi ini setiap tersangka memiliki perannya masing - masing yang saling keterkaitan, namun pihaknya masih belum dapat merincikan peran para tersangka tersebut karena masih dalam materi penyidikan dan belum bisa disampaikan saat ini.

Kemudian, pihaknya pun masih melakukan penelusuran terkait aliran dana dugaan korupsi yang merugikan negara hingga 5,59 milyar tersebut.

Ketiga tersangka yang baru saja ditahan akan dikenakan sangkaan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang – Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang menyebabkan kerugian Keuangan Negara di salah satu Bank di Kota Pontianak sebesar Rp.5.590.000.000,- (lima milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah). (*)

