Jadwal Penting: Tanggal 22 Agustus Hari Peringatan Korban Kekerasan Berbasis Agama

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Tanggal 22 Agustus diperingati sebagai beberapa peringatan Hari Internasional.

Salah satunya yang diperingatai pada tanggal 22 Agustus adalah Hari Peringatan Korban Kekerasan Berbasis Agama.

Hari Internasional untuk Memperingati Korban Tindak Kekerasan Berbasis Agama atau Keyakinan, atau International Day Commemorating the Victims of Acts of Violence Based on Religion or Belief, tahun ini diperingati pada hari senin, 22 Agustus 2022.

Tujuan ditetapkannya tanggal 22 Agustus sebagai Hari Internasional Memperingati Korban Tindak Kekerasan Berdasarkan Agama atau Keyakinan.

Sebagaimana termaktub dalam Resolusi 73/296, adalah untuk mengakui pentingnya memberikan penghormatan kepada korban tindak kekerasan berdasarkan agama dan anggota keluarganya.

Melalui dukungan serta bantuan yang layak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Majelis Umum PBB menyebut, Negara Anggota dan komunitas global sangat menentang semua tindakan kekerasan terhadap orang-orang atas dasar agama atau kepercayaan yang mereka anut, karena ini adalah bagian dari pembatasan HAM seseorang.

Selain itu, ada juga peringatan dan perayaan lain hari ini, berikut beberapa hari penting yang jatuh pada 22 Agustus 2022.

