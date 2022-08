Profil Park Shin Hye, Aktis yang Viral Usai Nama Anak Laki-lakinya Bocor di Media Sosial

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Park Shin Hye mendadak jadi sorotan usai nama anak laki-lakinya yang baru lahir bocor di media sosial.

Diketahui Park Shin Hye melahirkan anak pertamanya pada 31 Mei 2022 lalu.

Adapun anak Park Shin Hye berjenis kelamin laki-laki.

Meskipun begitu, Park Shin Hye hingga kini enggan menunjukkan wajah bayinya ke publik.

Namun baru-baru ini, nama anak laki-laki Park Shin Hye bocor.

• Profil Siapa Moon Jihyo, Aktris Muda yang Diisukan Pacaran dengan Kang Seungyoon WINNER

Lantas siapa sosok Park Shin Hye ini?

Park Shin Hye merupakan aktris papan atas Korea Selatan.

Ia lahir pada 18 Februari 1990 di Seoul, Korea Selatan.

Ia memiliki kakak laki-laki bernama Park Shin-won yang merupakan seorang gitaris dan komposer.

Pada tahun 2001 dan 2003, Park Shin Hye memulai debutnya lewat penampilan pertamanya di video musik untuk "...Do You Love Me!" dan "Flower", keduanya oleh penyanyi Lee Seung-hwan.