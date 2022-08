LIVE Tinju Dunia Daud Yordan vs Zoravor Petrosian! Daud Menang Pengalaman Duel Petrosian Lebih Muda

Daud Yordan akan melawan petinju asal Ukraina, Zoravor Petrosian dalam perebutan gelar IBA. Daud Yordan vs Zoravor Petrosian, dijadwalkan kembali duel, Jumat 14 Oktober 2022 malam WIB, di Jakarta.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Petinju kebanggaan Indonesia asal Kayong Utara, Kalimantan Barat (Kalbar), Daud Yordan, dijadwalkan kembali duel di atas ring pada, Jumat 14 Oktober 2022 malam WIB, di Jakarta.

Dalam gelaran Tinju Dunia kali ini, Daud Yordan beradu pukul menghadapi petinju Ukraina, Zoravor Petrosian, dalam duel bertajuk MPRO Evolution Fight Series 2022, live Kompas TV.

Memasuki usia yang ke-35, The People Champions, julukan Daud Yordan harus berjuang lebih keras mengingat sang lawan lebih muda 11 tahun.

Bahkan menurut catatan BoxRec Daud Yordan vs Zoravor Petrosian, peringkat Tinju Dunia di kelas ringan super, Zoravor Petrosian sedikit lebih baik dari Daud Yordan.

Saat ini Zoravor Petrosian menempati ranking 78 dunia dari 2.101 dan ranking 3 dari 22 petinju kelas ringan super Ukraina.

Sedangkan Daud Yordan saat ini menghuni ranking 81 dunia dari 2.101 dan ranking satu dari 13 petinju kelas ringan super Indonesia.

Namun, Daud Yordan tentu saja masih jauh lebih baik dari Zoravor Petrosian terutama pengalaman bertanding dan persentase kemenangan KO/TKO.

Berikut Tale of the Tape Daud Yordan vs Zoravor Petrosian

Daud Yordan

Rekor: 42 (30 KOs) - 4 (1 KOs) - 0