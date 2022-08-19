Lirik Lagu

Lirik Lagu Pink Venom BLACKPINK dengan Terjemahan Indonesia, Trending YouTube Music Indonesia

Girl grup Kpop superstar BLACKPINK resmi merilis lagu Pink Venom hari ini Jumat 19 Agustus 2022 di kanal YouTube BLACKPINK.

Penulis: Faiz Iqbal Maulid | Editor: Faiz Iqbal Maulid
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Allkpop
Gaya Lisa, Jennie, Jisoo dan Rose dalam musik video Pink Venom yang rilis pada Jumat 19 Agustus 2022 hari ini. Simak lirik lagu Pink Venom 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut lirik lagu baru BLACKPINK berjudul Pink Venom yang baru rilis.

Girl grup Kpop superstar BLACKPINK resmi merilis lagu Pink Venom hari ini Jumat 19 Agustus 2022 di kanal YouTube BLACKPINK.

Musik video Pink Venom bahkan berhasil menembus 10 juta penonton hanya dalam satu jam penayangan.

Dalam musik video Pink Venom itu, Jennie, Jisoo, Lisa, dan Rosé semuanya berpakaian modis dalam ansambel merah muda dari ujung kepala hingga ujung kaki.

Berikut lirik lagu Pink Venom:

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Lirik Pink Venom

Kick in the door, waving the coco

papkonina chaenggyeo kkyeodeul saenggak malgo

I talk that talk, runwayt I walk, walk

nun gamgo Pop, pop an bwado cheok

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BLACKPINK
Pink Venom
YouTube
Jennie
Jisoo
Lisa
Rose

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