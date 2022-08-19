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Lirik Lagu Pink Venom BLACKPINK dengan Terjemahan Indonesia, Trending YouTube Music Indonesia
Girl grup Kpop superstar BLACKPINK resmi merilis lagu Pink Venom hari ini Jumat 19 Agustus 2022 di kanal YouTube BLACKPINK.
Penulis: Faiz Iqbal Maulid | Editor: Faiz Iqbal Maulid
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut lirik lagu baru BLACKPINK berjudul Pink Venom yang baru rilis.
Girl grup Kpop superstar BLACKPINK resmi merilis lagu Pink Venom hari ini Jumat 19 Agustus 2022 di kanal YouTube BLACKPINK.
Musik video Pink Venom bahkan berhasil menembus 10 juta penonton hanya dalam satu jam penayangan.
Dalam musik video Pink Venom itu, Jennie, Jisoo, Lisa, dan Rosé semuanya berpakaian modis dalam ansambel merah muda dari ujung kepala hingga ujung kaki.
Berikut lirik lagu Pink Venom:
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Lirik Pink Venom
Kick in the door, waving the coco
papkonina chaenggyeo kkyeodeul saenggak malgo
I talk that talk, runwayt I walk, walk
nun gamgo Pop, pop an bwado cheok
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