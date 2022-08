Polwan Polres Sanggau Gelar Kegiatan Goes To School di SMAN 3 Sanggau, Ini yang Disampaikan

Polwan Polres Sanggau menggelar kegiatan Police Goes To School ke SMAN 3 Sanggau, Selasa 16 Agustus 2022

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - Menjelang Hari Jadi Polwan ke-74, Polwan Polres Sanggau menggelar kegiatan Police Goes To School ke SMAN 3 Sanggau.

Kapolres Sanggau AKBP Ade Kuncoro Ridwan, S.I.K melalui Aipda Tati Suryati SH yang memimpin kegiatan tersebut mengatakan bahwa Police Goes To School ini merupakan rangkaian kegiatan Polwan Polres Sanggau yang bertujuan untuk mendekatkan diri sejak dini khususnya di kalangan pelajar.

Dalam kegiatan tersebut, Polwan Polres Sanggau memberikan Sosialisasi tentang Undang Undang no. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Cerdas dan Aman Ber-Media Sosial dan Rekrutmen Polri.

“Kegiatan ini juga untuk meningkatkan kesadaran pelajar tentang arti pentingnya patuh hukum dan keselamatan berlalu lintas. Dalam kegiatan tersebut kami juga Sosialisasi penyelenggaraan Binlat Calon Angota Polri tahun 2022-2023," ucap Aipda Tati Suryati.

“Dengan adanya kegiatan tersebut, Kami berharap agar siswa-siswi dapat semakin patuh dengan peraturan dan tertib dalam berlalu lintas, melalui anak-anak bisa mengingatkan orang tua agar memakai helm, senantiasa membawa kelengkapan diri maupun kelengkapan kendaraan,” tambahnya.

Dalam kegiatan tersebut juga Polwan Polres Sanggau menghimbau pada para pelajar untuk selalu cek dan ricek adanya informasi yang belum tentu benar, jangan mudah menyebarkan berita Hoaks.

“Kegiatan yang kita laksanakan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan hari jadi Polwan RI Ke-74 yang digelar Polres Sanggau,” tukas Aipda Tati Suryati.

Gaktibplin Polwan

Bertempat di Selasar SPKT Polres Sanggau telah dilaksanakan kegiatan Gaktiplin Polwan Polres Sanggau dalam rangka HUT Polwan yang ke 74, Selasa 16 Agustus 2022.

Kegiatan dipimpin oleh AKP Sulastri, SH, MM selaku koordinator Polwan Polres Sanggau dan diikuti oleh seluruh Polwan Polres Sanggau.