Walau Tidak Signifikan, Terjadi Penambahan Kasus Covid-19 di Kalbar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hasil New All Record (NAR) yang dikeluarkan Dinkes Provinsi Kalbar per 13 Agustus 2022 menunjukan bahwa total kasus aktif Covid-19 di Kalbar saat ini sebanyak 115 orang (0,18 persen).

Berdasarkan data satu pekan terakhir ini, terjadi penambahan kasus covid-19 di Kalbar. Walaupun tak nampak signifikan.

Dengan penambahan kasus sejauh ini, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Harry Agung mengatakan untuk swab PCR maupun test antigen sampai saat ini di fasilitas kesehatan (faskes) masih dilakukan sebagai protap, terutama di Rumah Sakit (RS).

“Mereka yang mau rawat inap dan melakukan perawatan di RS memang dilakukan swab antigen atau Pcr terlebih dahulu. Ini juga menjadi protap yang telah dilakukan Rs dalam menyaring pasien yang akan dirawat,”ujarnya.

Di Faskes tingkat pertama yakni di Puskesmas dilakukan test antigen atau PCR untuk pasien yang suspek, yang mana menurut dokter atau nakes di Puskesmas ini pasien tersebut suspek atau dugaan ke arah covid-19.

“Maka dilakukan swab antigen atau memang langsung diambil swab PCR untuk dilakukan pemeriksaan di Lab,” ujarnya kepada Tribun Pontianak, Minggu 14 Agustus 2022.

Hary Agung menjelaskan bahwa terkait kenapa sejauh ini swab PCR atau antigen di Kalbar pemeriksaannya sudah berkurang, diantaranya berkaitan juga dengan para pelaku perjalanan di dalam maupun luar negeri.

“Karena memang dulu pelaku perjalanan dalam daerah yang mau bepergian menggunakan transportasi udara wajib melakukan antigen ataupun swab PCR. Namun setelah regulasi terjadi pelonggaran dengan pemeriksaan test diganti dengan vaksinasi ketiga. Maka memang agak berkurang untuk pemeriksaan antigen maupun swab PCR,”jelasnya.

Hal ini dirasakannya juga berpengaruh terhadap kurangnya testing dari perubahan regulasi perjalanan dalam daerah maupun ke luar Negeri.

“Menyikapi pertambahan kasus saat ini, memang kita lihat dalam rekap mingguan sejak ada kenaikan kasus di Jawa dan Bali. Kemudian mulai terasa beberapa minggu diluar luar Jawa dan Bali, meskipun kenaikan kasus nya tidak terlalu tinggi masih di tingkat penularan rendah karena positivity rate masih dibawah 5 persen,” ungkapnya.