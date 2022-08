HUT Pramuka ke 61 Tahun 2022, MIN Kapuas Hulu Laksanakan Persari

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Kapuas Hulu telah melaksanakan pesta siaga perkemahan satu hari (Persari), di Sekolah MIN Kapuas Hulu, pada Sabtu 13 Agustus 2022.

Ketua Panitia Persari MIN Kapuas Hulu, Suharsono menyatakan, kegiatan yang dilaksanakan tersebut adalah dalam rangka Hari Pramuka ke 61 tahun 2022, dengan tujuan yaitu, peserta siaga bisa meningkatkan kedisiplinan, kesetiaan dengan memupuk rasa persaudaraan kasih sayang berakhlak mulia serta berbudi pekerti luhur.

"Alhamdulillah kegiatan kemarin dihadiri langsung oleh Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Kapuas Hulu, Wahyudi Hidayat, dan semuanya berjalan dengan lancar dan sukses," ujarnya kepada Tribun Pontianak, Minggu 14 Agustus 2022.

Dalam kegiatan tersebut, MIN Kapuas Hulu melibatkan anak didik Pramuka Nya dari kelas III sampai dengan kelas VI.

"Jumlah peserta didik yang mengikuti kegiatan tersebut melibatkan sebanyak 300 orang," ucapnya.

Dijelaskan Suharsono, rangkaian kegiatan perkemahan satu hari itu diisi dengan, lomba menggambar, baca puisi, dinamika kelompok, out door and in door games, dan lainnya.

"Jadi rangkaian kegiatan ini tujuannya adalah, untuk memberikan pembekalan keterampilan dasar Kepramukaan bagi anggota Pramuka siaga, serta meningkatkan kedisiplinan, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, yang mempunyai mental kepemimpinan untuk peserta didik kelak di kemudian hari nantinya," ungkapnya. (*)

