Gaji Tukang Parkir Pesawat Terbaru - Ternyata Marshaller Diupah Pakai Dolar Setara Rp 55 Juta

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut rincian Gaji seorang Marshaller atau Tukang Parkir Pesawat terbaru dengan nilai upah dalam Dolar.

Diketahui tugas Tukang Parkir Pesawat memberi sinyal kepada pilot untuk membantu mereka dalam mengoperasikan Pesawat Terbang.

Peran Marshaller yaitu di antaranya memutar, memperlambat, menghentikan, dan mematikan mesin ketika sedang mendarat di landasan pacu bandara.

Pada 4 Agustus 2022, Gaji tahunan rata-rata untuk Tukang Parkir Pesawat di negeri Paman Sam Amerika Serikat adalah $45.524 per tahun, demikian seperti yang dilansir dari ZipRecruiter.

Bila dikonvensikan ke dalam rupiah selaku mata uang Indonesia, itu kurang lebih Rp668 juta.

Secara sederhana, artinya Tukang Parkir Pesawat di Gaji $21,89 atau Rp321.334 per jam, setara dengan $875 atau Rp12.844.562 per minggu, dan $3.794 atau sebesar Rp 55 juta per bulan.

Kisaran Gaji rata-rata untuk Tukang Parkir Pesawat sangat bervariasi dan beragam.

Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan besar ada banyak peluang untuk kemajuan dan peningkatan gaji.

Peningkatan gaji tersebut tentunya didasarkan pada tingkat keterampilan, lokasi, dan pengalaman yang sudah melanglang buana selama bertahun-tahun.

Cara menjadi tukang parkir pesawat