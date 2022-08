Daftar Pemenang Film Terbaik Lomba Film Pendek Koleksi Museum Kapuas Raya Sintang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang melalui Museum Kapuas Raya melaksanakan Lomba Film Pendek Koleksi Museum Kapuas Raya Sintang Tahun 2022.

Lomba film pendek kategori pelajar dan mahasiswa diikuti 17 tim dari 20 sekolah/universitas.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Magdalena Ukis mengatakan lomba ini untuk mengenalkan museum dan koleksi-koleksi yang dimiliki melalui karya film, memanfaatkan media sosial sebagai media promosi museum, meningkatkan kemampuan dan minat pelajar dan masyarakat dalam mempromosikan kebudayaan daerah, memudahkan akses masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai museum dan koleksi-koleksinya dan meningkatkan jumlah kunjungan ke Museum Kapuas Raya Sintang.

Kegiatan lomba film pendek koleksi Museum Kapuas Raya Sintang Tahun 2022 sudah dilaksanakan mulai dari tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022. "Kami juga sudah melaksanakan workshop pada tanggal 12 Juli 2022 di Museum Kapuas Raya Sintang. Penjurian telah dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2022 di Gedung Pancasila. Dan malam anugrah dilaksanakan pada malam ini yaitu, 13 Agustus 2022 di Gedung Pancasila," kata Magdalena saat malam anugrah lomba film pendek museum kapuas raya di Gedung Pancasila, Sabtu malam.

Peserta lomba film koleksi Museum Kapuas Raya Sintang tahun 2022 berasal dari kalangan siswa-siswi SMA/SMK dan mahasiswa dari berbagai universitas di Kabupaten Sintang berjumlah 20 tim.

Dewan juri kegiatan lomba film pendek koleksi Museum Kapuas Raya Sintang tahun 2022 ada tiga orang yakni Rendy Harya sebagai Founder of CV. Trimediatama, Dedetria Holyri sebagai Founder of CV Serantung Production, Parno Ridho Saputro sebagai Founder of Kalasa Films.

“Kami mengharapkan melalui kegiatan ini, adik-adik peserta terus berkarya khususnya dalam hal pelestarian budaya, dikarenakan masalah pelestarian budaya membutuhkan perhatian kita bersama," kata Magdalena Ukis.

Susana Raguniaty, Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang menjelaskan bahwa selama pendaftaran dibuka oleh pihaknya, ada 20 peserta yang mendaftar, namun yang mengirim video hanya 17 peserta.

Panitia membagi dua kategori lomba berdasarkan alat yang digunakan untuk mengambil gambar yakni kategori handphone dan kamera.

Ada 20 sekolah dan universitas yang mendaftar. Namun, yang mengirim video untuk dilombakan hanya 17 peserta saja. Peserta lomba dikhususkan untuk pelajar SMA/SMK dan mahasiswa se Kabupaten Sintang. Lomba film pendek koleksi Museum Kapuas Raya Sintang tingkat pelajar SMA/SMK dan mahasiswa tahun 2022 mengambil tema ”Ada Cerita Dibalik Koleksi Museum”.