Update Klasemen Serie A Liga Italia Usai AC Milan vs Udinese, Lecce vs Inter, dan Monza vs Torino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kompetisi Serie A Liga Italia 2022/2023 mulai bergulir pada Sabtu 13 April 2022 malam.

Adalah laga AC Milan vs Udinese dan Sampdoria vs Atalanta yang menjadi laga pembuka.

Laga AC Milan vs Udinese dan Sampdoria vs Atalanta dihelat pada pukul 23.30 WIB.

Setelahnya baru dilanjutnya dengan sejumlah seru seperti Lecce vs Inter Milan, dan Monza vs Torino pada pukul 01.45 WIB.

Masih dihari yang sama, dilanjutkan dengan Fiorentina vs Cremonese, dan Lazio vs Bologna pukul 23.30 WIB.

Kemudian pada Minggu 15 Agustus 2022, akan dihelat Salernitana vs AS Roma, Spezia vs Empoli pada pukul 01.45 WIB.

Dihari yang sama akan berlangsung juga Verona vs Napoli pada pukul 23.30 WIB.

Sementara itu pada Senin 16 Agustus 2022, Juventus vs Sassuolo akan tersaji pada pukul 01.45 WIB.

Update Klasemen Serie A Liga Italia 2022/2023, dapat diakses melalui link diakhir artikel.

Laga perdana ini menjadi penting untuk start awal dan penentuan pemimpin klasemen Serie A Liga Italia.