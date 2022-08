Jadwal Siaran Live SCTV Manchester United vs Brentford Liga Inggris Malam Ini, Kick Off 23.30 WIB

Lindsey Parnaby / AFP

Striker Manchester United Portugal Cristiano Ronaldo bereaksi selama pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris antara Manchester United dan Brighton and Hove Albion di Old Trafford di Manchester, barat laut Inggris, pada 7 Agustus 2022. Saksikan siaran live SCTV antara Manchester United vs Brentford Liga Inggris malam ini.