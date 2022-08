KPID Kalbar 2022-2025 Komitmen Sajikan Tayangan yang Mengedukasi dan Berkualitas untuk Masyarakat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalbar periode 2022-2025 telah resmi dilantik oleh Wakil Gubernur Ria Norsan, Jum'at 12 Agustus 2022.

Misrawi Salah satu anggota yang dilantik menyebutkan bahwa ini adalah periode keduanya di KPID Kalbar.

Dirinya menjelaskan motivasinya ketika memutuskan untuk kembali maju di pencalonan periode 2022-2025 ini adalah mengingat masih banyak pekerjaan yang harus ia selesaikan.

"Pertama memang masih banyak pekerjaan mesti saya lanjutkan, terutama yang berkaitan dengan pengawasan isu siaran, karena memang masih banyak berita-yang tidak up to date, ini tugas dan tanggungjawab kami memberikan motivasi dan support kepada teman-teman lembaga penyiaran untuk menyajikan berita-berita yang up to date, berita yang tidak ketinggalan, berita yang tidak berulang-ulang," ucapnya.

Dirinya menjelaskan langkah pertama yang mereka lakukan setelah pelantikan ini adalah melakukan rapat pleno pemilihan unsur pimpinan dan para koordinator bidang.

"Tentunya setelah pelantikan tugas-tugas kita sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk mengawasi terkait dengan penyiaran sudah menanti kita, pertama kita akan melakukan rapat pleno terlebih dahulu untuk menentukan pimpinan ketua dan wakil ketua termasuk koordinator bidang," ucap Misrawi.

Ia menjelaskan bahwa KPID selalu berkomitmen dalam memberikan tayangan yang mengedukasi dan berkualitas untuk masyarakat Kalbar, sehingga dibutuhkan peran serta dari masyarakat untuk membantu mengawasi dan melaporkan setiap tayangan-tayangan yang dianggap menyimpang dan tidak baik.

"Kita selalu berkomitmen ya, karena lembaga penyiaran adalah mitra kita, nah tentu kami tidak bisa sendiri kami butuh support terutama dari masyarakat yang menyaksikan langsung dari tayang-tayangan yang disajikan, kami mendorong masyarakat misalnya kalau ada tayangan yang dianggap tidak beretika, mengandung sara, eksploitasi anak, seks dan sebagainya, silahkan sampaikan kepada KPID," ucapnya.

Kemudian ia mengatakan bahwa KPID akan meminta kepada lembaga-lembaga penyiaran untuk memberikan tayangan-tayangan yang bersifat edukasi kepada masyarakat.

"Kami juga mendorong kepada lembaga penyiaran untuk menyajikan program-program yang sehat, yang ramah terhadap anak, yang mengandung ilmu pengetahuan dan edukasi, jangan hanya semata-semata menampilkan hiburan tapi tidak ada manfaat, tidak ada edukasi yang diterima oleh masyarakat," ucapnya.

Berkaitan dengan penayangan TV digital yang belum menjangkau seluruh wilayah di Kalbar, ia mengatakan bahwa ia pada tanggal 2 November 2022 ini TV analog sudah tida bisa digunakan lagi.

Oleh karenanya ia berharap kepada pemerintah pusat melalui Kemenkominfo dapat segera memfasilitasi jangkauan TV digital ke seluruh wilayah di Kalbar.

"Ya kan kalau kewenangan TV digital itu kan ada di kominfo ya, dan alhamdulillah kita sebenarnya di zona 1 Pontianak, Kubu Raya, dan mempawah, masyarakat sudah bisa menyaksikan TV digital, pencanangannya batas akhir 2 November 2022, semua sudah beralih ke TV digital, mudah-mudahan ini segera terlaksana jadi masyarakat bisa mendapatkan manfaat dan tujuan TV digital itu," ucapnya. (*)

