Ajak Masyarakat Rayakan Tiap Momen, Frank & co. Luncurkan Video Campaign

Seorang pria yang memberikan self-reward atas kesuksesannya mendapatkan promosi pekerjaan. Ini merupakan satu di antara bagian dari video campaign terbaru yang dirilis Frank & co.

Dok/Frank & co.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Frank & co. menghadirkan video campaign terbaru selaras dengan kampanye yang diusungnya, yakni #NyatakanDenganFranknco. Video campaign terbaru ini bercerita mengenai beragam kisah selebrasi dalam hidup akan setiap harapan, pribadi, dan momen yang berharga.

Frank & co. melalui kampanye #NyatakanDenganFranknco mengajak masyarakat untuk menyatakan perasaan dari dalam hati, juga merayakan setiap momen, harapan, serta orang-orang yang berharga dalam hidup ini.

Video campaign yang berdurasi 60 detik ini bercerita tentang enam kisah perjalanan hidup dari individu yang berbeda-beda dalam momen hidup dan stages of life yang berbeda pula.

Dikutip dari keterangan resminya, Frank & co. menuturkan video tersebut memuat kisah mulai dari seorang pria yang berlutut melamar kekasihnya, sepasang anak muda yang berpacaran dalam momen memberikan hadiah manis.

Ada pula seorang anak yang menyatakan rasa cinta kasih ke ibunya, pasangan usia lanjut yang mesra dan hangat dalam menunjukkan cintanya terhadap satu sama lain.

Serta seorang pria yang memberikan self reward atas kesuksesannya mendapatkan promosi pekerjaan, hingga pasangan yang sedang melangsungkan pernikahan.

General Manager Frank & co. Ferdy Felano mengatakan pernyataan rasa akan apresiasi maupun harapan yang tulus tidak hanya menjadi kejutan yang menyenangkan bagi yang menerima, tapi juga begitu berkesan sehingga selalu diingat sampai kapanpun.

• Frank & Co. Kembali Luncurkan Koleksi Perhiasan Berlian Flare Terbaru

"Momen yang dirayakan bersama juga menjadi lebih spesial dan terasa lebih sakral.

Inilah hal-hal yang diangkat dari kampanye #NyatakanDenganFranknco dan menjadi dasar dari cerita dalam video campaign Nyatakan dengan Frank & co. terbaru ini,” ujarnya.

Dalam video campaign terbaru ini ditunjukkan beragam Perhiasan berlian paling spesial dari koleksi Frank & co.