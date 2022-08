Real Madrid Samai Rekor AC Milan dan Barcelona di Daftar Juara Piala Super Eropa Sepanjang Masa

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Juara Liga Champions musim lalu, Real Madrid (Spanyol) mengalahkan juara Liga Europa Eintracht Frankfurt (Jerman) dengan skor 2-0, di Stadion Olimpiade Helsinki, Finlandia, Kamis 11 Agustus 2022 dini hari WIB.

Sepasang gol kemenangan masing-masing dicetak oleh David Alaba pada menit ke-37 dan Karim Benzema pada menit ke-65. Real Madrid pun tampil sebagai kampiun Piala Super Eropa 2022.

Gelar ini sekaligus membawa Real Madrid berhasil menyamai rekor AC Milan dan Barcelona yang sukses merebut Piala Super Eropa sebanyak lima kali.

Sebelumnya, Real Madrid berhasil menggondol trofi Piala Super Eropa pada 2002, 2014, 2016, dan 2017.

Dari tahun 1973 hingga 2022, Real Madrid, AC Milan dan Barcelona adalah klub dengan gelar juara Piala Super Eropa terbanyak.

Di bawah ketiga klub tersebut ada Liverpool yang mengoleksi empat gelar.

Berikut Daftar Juara Piala Super Eropa sepanjang masa. Tim yang ditulis di awal adalah juara, dan tim ditulis terakhir adalah runner up.

1973 - Ajax Amsterdam vs AC Milan

1974 - (ditiadakan)

1975 - Dynamo Kyiv vs Bayern Muenchen

1976 - Anderlecht vs Bayern Muenchen

1977 - Liverpool vs Hamburg

1978 - Anderlecht vs Liverpool

1979 - Nottingham Forest vs Barcelona

1980 - Valencia vs Nottingham Forest

1981 - (ditiadakan)

1982 - Aston Villa vs Barcelona

1983 - Aberdeen vs Hamburg

1984 - Juventus vs Liverpool

1985 - (ditiadakan)

1986 - Steaua Bucuresti vs Dynamo Kyiv

1987 - FC Porto vs Ajax Amsterdam

1988 - Mechelen vs PSV Eindhoven

1989 - AC Milan vs Barcelona

1990 - AC Milan vs Sampdoria

1991 - Manchester United vs Crvena Zvezda

1992 - Barcelona vs Werder Bremen

1993 - Parma vs AC Milan

1994 - AC Milan vs Arsenal

1995 - Ajax Amsterdam vs Real Zaragoza

1996 - Juventus vs Paris Saint-Germain

1997 - Barcelona vs Borussia Dortmund

1998 - Chelsea vs Real Madrid

1999 - Lazio vs Manchester United

2000 - Galatasaray vs Real Madrid