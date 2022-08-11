Piala AFF
Jadwal Final Piala AFF U16 2022 Thailand U16 vs Myanmar U16, Kick Off Mulai Pukul 15.30 WIB
Final Piala AFF U16 2022 Thailand U16 vs Myanmar U16 berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jumat, 12 Agustus 2022 mulai pukul 15.30 WIB.
Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano | Editor: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
PSSI
Pemain Myanmar U16 berebut bola dengan pemain Timnas Indonesia U16 pada pertandingan semifinal Piala AFF U16 2022 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Rabu 10 Agustus 2022. Thailand U16 dan Myanmar U16 akan bertanding memperebutkan juara 3 Piala AFF U16 2022.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut jadwal Final Piala AFF U16 2022 Thailand U16 vs Myanmar U16.
Thailand U16 dan Myanmar U16 akan bertanding memperebutkan juara 3 Piala AFF U16 2022.
Final Piala AFF U16 2022 Thailand U16 vs Myanmar U16 berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jumat, 12 Agustus 2022 mulai pukul 15.30 WIB.
Link Live Score hasil Thailand U16 vs Myanmar U16 dapat diakses pada artikel ini.
• Final Piala AFF U-16 2022: Timnas U16 Indonesia vs Vietnam, Jam Tayang, Susunan Pemain & Live Score
Head to Head
2019/09/18: Myanmar U16 0-4 Thailand U16
2018/08/09: Thailand U16 1-0 Myanmar U16
2017/07/17: Thailand U16 1-0 Myanmar U16
2015/08/09: Myanmar U16 0-3 Thailand U16
2011/09/17: Thailand U16 4-1 Myanmar U16
Sumber: Tribun Pontianak
Tags
jadwal
Final Piala AFF U16 2022
Thailand U16 vs Myanmar U16
Thailand U16
Myanmar U16
Piala AFF U16 2022
Piala AFF
Live Score
Live Skor
Berita Terkait :#Piala AFF
|Kata Pelatih Bima Sakti Jelang Final Piala AFF Timnas Indonesia U16 vs Vietnam U16, Cek Live Score
|Jadwal Timnas Indonesia U16 di Final Piala AFF U16 Lawan Vietnam U16, Kick Off Mulai Pukul 20.00 WIB
|Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Vietnam Final Piala AFF U16 Lengkap Link Live Score Hasil
|Timnas Indonesia vs Vietnam di Final Piala AFF U16 2022, Skor Akhir Indonesia Lewat Adu Penalti
|Skor Timnas Indonesia vs Myanmar Semifinal Piala AFF U16 2022, Sundulan Zaky Nyaris Ciptakan Gol