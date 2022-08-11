Piala AFF

Jadwal Final Piala AFF U16 2022 Thailand U16 vs Myanmar U16, Kick Off Mulai Pukul 15.30 WIB

Final Piala AFF U16 2022 Thailand U16 vs Myanmar U16 berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jumat, 12 Agustus 2022 mulai pukul 15.30 WIB.

Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano | Editor: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
zoom-inlihat foto Jadwal Final Piala AFF U16 2022 Thailand U16 vs Myanmar U16, Kick Off Mulai Pukul 15.30 WIB
PSSI
Pemain Myanmar U16 berebut bola dengan pemain Timnas Indonesia U16 pada pertandingan semifinal Piala AFF U16 2022 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Rabu 10 Agustus 2022. Thailand U16 dan Myanmar U16 akan bertanding memperebutkan juara 3 Piala AFF U16 2022. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut jadwal Final Piala AFF U16 2022 Thailand U16 vs Myanmar U16.

Thailand U16 dan Myanmar U16 akan bertanding memperebutkan juara 3 Piala AFF U16 2022.

Final Piala AFF U16 2022 Thailand U16 vs Myanmar U16 berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jumat, 12 Agustus 2022 mulai pukul 15.30 WIB.

Link Live Score hasil Thailand U16 vs Myanmar U16 dapat diakses pada artikel ini.

Final Piala AFF U-16 2022: Timnas U16 Indonesia vs Vietnam, Jam Tayang, Susunan Pemain & Live Score

Head to Head

2019/09/18: Myanmar U16 0-4 Thailand U16

2018/08/09: Thailand U16 1-0 Myanmar U16

2017/07/17: Thailand U16 1-0 Myanmar U16

2015/08/09: Myanmar U16 0-3 Thailand U16

2011/09/17: Thailand U16 4-1 Myanmar U16

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