M Riski Afrisal Hidupkan Asa Timnas Indonesia ke Final! Cek Update AFF U16 Live Score Vs Myanmar

Pemain Timnas Indonesia U19 ini berhasil kembali menghidupkan asa skuad Garuda Asia asuhan Caoch Bima Sakti ke partai final Piala AFF U16 2022 .

Sebuah gol yang dilesakkan lewat sepakan bebas dari M Riski Afrisal berhasil meluncur deras ke gawang Myanmar !

Gol dari pemain bernomor punggung 25 itu Skor Sementara Indonsia Vs Myanmar U16 jadi update 1-1 sama kuat .

Sebelumnya, Indonesia sempat tertinggal di babak pertama.

Juga lewat situasi yang sama, skema set piece yang membuat AFF U16 Live Score Indonesia Vs Myanmar jadi 0-1.

Saat ini pertandingan masih memainkan babak ke duya .

# Starting Line Up Indonesia Vs Myanmar

Berikut Starting Line Up Indonesia Vs Myanmar di partai Semifinal Piala AFF 2022 Under 16 ini: