Jadwal Womens Volleyball World Championship 2022 Hari Pertama Dibuka Polandia vs Kroasia

Andrea Drews dari AS mencoba untuk memblokir tembakan dalam pertandingan bola voli medali emas putri antara Brasil dan AS selama Olimpiade Tokyo 2020 di Ariake Arena di Tokyo pada 8 Agustus 2021. Gelaran voli dunia FIVB putri 2022 akan dibuka laga antara Polandia vs Kroasia pada 23 September 2022 mendatang.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak jadwal pertandingan hari pertama kejuaraan dunia Voli Putri FIVB 2022.

Kejuaraan ini digelar di Polandia dan Belanda pada 23 September hingga 15 Oktober 2022.

Ada 24 tim yang akan bersaing di mana pertandingan seru sudah akan tersaji di hari pertama.

Tuan rumah Polandia akan berhadapan dengan Kroasia menjadi partai pembuka di babak penyisihan grup.

Pertandingan Cabor voli Olimpiade Tokyo 2020 di Ariake Arena di Tokyo pada 5 Agustus 2021.

Kemudian ada pertandingan antara Belanda vs Kenya, Thailand vs Turkiye, Belgia Puerto Rico, Italia vs Kamerun dan Republik Dominik vs Korea Selatan.

Kejuaraan dunia putri ini akan menjadi edisi ke-19.

Pertandingan akan dimainkan di tiga kota Belanda dan tiga kota Polandia antara 23 September dan 15 Oktober.

Sebanyak 16 tim yang berkompetisi di VNL awal tahun ini juga akan bermain untuk memperebutkan gelar juara dunia.

Tim - tim tersebut yakni, Belgia, Brasil, Bulgaria, Kanada, Cina, Republik Dominika, Jerman, Italia, Jepang, Korea, Belanda, Polandia, Serbia, Thailand, Turki dan Amerika Serikat.

Tim tersebut akan bersaing dengan tim-tim dari lima benua, yakni Argentina, Kamerun, Kolombia, Kroasia, Republik Ceko, Kazakhstan, Kenya, dan Puerto Riko.