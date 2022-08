Jadwal Final Playoff Liga Champions 2022/2023: Benfica vs Dynamo Kiev, PSV Dihadang Rangers

Penjaga gawang PSV Eindhoven Argentina Walter Benitez (kanan) bereaksi selama pertandingan sepak bola leg kedua babak kualifikasi ketiga Liga Champions UEFA antara PSV Eindhoven dan AS Monaco di "Stadion Philips" di Eindhoven pada 9 Agustus 2022. PSV dihadang Rangers pada Final Playoff Liga Champions 2022/2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Babak playoff Liga Champions 2022/2023 kini telah memasuki babak final.

Babak final playoff Liga Champions itu akan dimainkan selama dua leg.

Adapun leg pertama akan dimainkan pada 17 Agustus 2022, sedangkan leg kedua dihelat pada 24 dan 25 Agustus 2022.

Dengan demikian, enam tiket tersisa untuk melaju ke fase grup pun kini hanya diperebutkan 12 tim saja.

Enam tim akan masuk ke Liga Champions 2022/2023 sedangkan sisanya akan tersingkir dan masuk ke Liga Eropa.

Pada final playoff Liga Champions 2022/2023, Benfica akan berhadapan dengan Dynamo Kiev.

Kemudian Rangers sang runnerup Liga Eropa 2021/2022 akan bersua dengan PSV.

Selanjutnya ada Bodo/Glimt yang akan menghadapi Dinamo Zagreb, Copenhagen vs Trabzonspor, Maccabi Haifa vs Crvena zvezda dan Qarabag vs Plazen.

Berikut Jadwal Final Playoff Liga Champions 2022/2023

Leg 1