I Am Groot Kapan Tayang? Cek Jadwal Tayang, Sinopsis dan Daftar Pemain di Disney+

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak informasi mengenai serial terbaru Marvel Cinematic Universe (MCU) I Am Groot yang bakal tayang pada Rabu 10 Agustus 2022.

Serial I Am Groot diangkat dari karakter ikonik MCU yakni Groot.

Serial ini menampilkan Baby Groot dalam berbagai petualangan yang membuatnya mendapat masalah antara peristiwa Guardians of the Galaxy (2014) dan salah satu Guardians of the Galaxy Vol. 2's (2017) mid-credit scene.

Serial ini diproduksi oleh Marvel Studios, dengan Lepore sebagai kepala penulis dan sutradara.

Aktor Vin Diesel mengulangi perannya sebagai suara Baby Groot dari film MCU, dengan Bradley Cooper sebagai Rocket.

I Am Groot dijadwalkan tayang perdana dengan lima film pendek di Disney+ pada 10 Agustus 2022.

Serial I Am Groot termasuk dalam dalam fase empat MCU.

Belum dikonfirmasi apakah anggota The Guardians of the Galaxy lainnya seperti Peter Quill (Chris Pratt), Gamora (Zoe Saldaña), Drax (Dave Bautista) dan Nebula (Karen Gillan) bakal hadir melengkapi serial ini.

Sinopsis I Am Groot

Serial I Am Groot mengikuti cerita Baby Groot saat ia terlahir di galaksi, melakukan petualangan dengan karakter baru dan tidak biasa yang membuatnya mendapat masalah.

