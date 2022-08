Promo JCO Hari Ini 9 Agustus 2022, Selusin Donut + 1/2 Lusin JClub 154 Ribuan & Beli 1 Gratis 1 Kopi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jangan lewatkan bermacam promo JCO hari ini Selasa 9 Agustus 2022.

JCO kini memiliki beraneka promo diantaranya weekly promotion mulai dari 1 Lusin Donut + 1/2 Lusin Jclub Rp 154 Ribu.

Kemudian ada promo perfect pairings dengan menu egg benedicts, promo opening di Stand Alone JCO Serang 2 dengan 1 Box JPops + 2 beverages due hanya 99 Ribu saja atau 1/2 Lusin Donuts + 1 Box JPops + 1 Beverage Due + 1 JCool Couple / Twist hanya 142 Ribu, Golden Nautical Tumbler, JCOOL Twist, JCO Brew Box untuk 8 cups kopi, Dynamic Duos, Iced Peach Smurf dan masih banyak diskon lainnya.

Inilah selengkapnya beragam promo menu JCO hari ini:

Promo 1 Lusin Donut + 1/2 Lusin JClub

Egg Benedicts

Good food for good mood! Just like our Egg Benedicts. Nikmati promo perfect pairings hanya di JCO Tamini.

Kamu bisa dapatkan gratis Iced Lemon Tea atau Iced Americano untuk setiap pembelian Eggs Benedict.

Promo berlaku hanya di JCO Tamini hingga 14 Agustus 2022. Berlaku untuk dine in dan take away. Jangan sampai kehabisan.

JCO Open