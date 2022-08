Pj Bupati Landak Menyambut Mahasiswa Peserta Program PLP-2 dan KKM Kabupaten Landak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, LANDAK - Pj Bupati Landak Samuel SE Msi menerima mahasiswa IKIP PGRI Pontianak untuk melaksanakan kegiatan pengenalan lapangan persekolahan-2 dan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) dalam acara Penyerahan Mahasiswa Peserta Program Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP)-2 dan KKM Kabupaten Landak Tahun Akademik 2022/2023 di Aula Besar Kantor Bupati Landak pada Senin 8 Agustus 2022.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak, Rektor IKIP PGRI Pontianak, para Kepala SMP, dan para Mahasiswa IKIP PGRI Pontianak.

Pj Bupati Landak Samuel menyatakan bahwa pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu dari rencana strategis Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi tahun 2020-2024.

Dengan menata dan memaksimalkan bonus demografi yang menjadi kunci tercapainya bangsa maju dan berkeadilan sosial, salah satunya dengan kebijakan transformasi pendidikan tinggi.

“Program Pengenalan Lapangan Persekolahan-2 dan KKM merupakan program untuk mengembangkan kemampuan hard-skill maupun soft-skill sehingga mahasiswa siap menghadapi revolusi industri 4.0. Program ini juga merupakan salah satu kegiatan kurikuler yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa IKIP PGRI Pontianak untuk mendapatkan gelar sarjana. Kegiatan ini mencakup pengenalan awal kultur sekolah dan pelibatan aktivitas pendidikan di sekolah,” ujar Samuel dikonfirmasi pada Selasa 9 Agustus 2022.

Lebih lanjut, Semuel menyampaikan bahwa kegiatan Pengenalan Lapangan Persekolahan-2 dan KKM merupakan kesempatan emas bagi mahasiswa untuk menggali dan mengadopsi ilmu yang diperoleh di sekolah. Banyak keuntungan ketika mengikuti kegiatan ini, diantaranya membangun jiwa disiplin dan mengikuti segala aturan yang berlaku di tempat sekolah.

“Melalui kegiatan ini, mahasiswa dapat membangun etika kerja serta perilaku sopan santun dengan semua pegawai di tempat kerja, karena secara otomatis mahasiswa akan bergaul dengan orang-orang yang berjiwa profesional, sehingga komunikasi mahasiswa pun berkembang secara profesional. Kegiatan ini diharapkan mampu membentuk empat kompetensi yang dipersyaratkan untuk menjadi guru yang professional, dengan kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial,” terang Samuel.

Tidak lupa, Samuel berpesan atas nama Pemerintah Daerah agar mahasiswa benar-benar melaksanakan kegiatan ini dengan baik, supaya mendapat pengalaman berharga.

“Ada pepatah yang mengatakan ‘pengalaman adalah guru yang baik’ atau ‘experience is the best teacher’. Selama kegiatan Pengenalan Lapangan Persekolahan-2 dan KKM di sekolah, mahasiswa akan dihadapkan langsung dengan realitas dunia pendidikan, baik siswa maupun guru-guru yang ada disekolah. Saya berharap para mahasiswa bisa memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk menggali ilmu dan pengetahuan serta pengalaman, sehingga kelak saudara-saudara akan menjadi tenaga pendidik yang profesional dan siap bekerja sesuai dengan latar belakang pendidikan yang saudara miliki,” tutup Samuel. (*)

