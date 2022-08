Drama Thailand The Gifted Tayang di Vidio, Cek Sinopsis Tentang Siswa yang Punya Bakat Supranatural

Drama Thailand populer The Gifted tayang di Vidio mulai Selasa 9 Agustus 2022. Simak sinopsisnya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Drama Thailand terpopuler The Gifted resmi tayang di aplikasi Vidio mulai Selasa 9 Agustus 2022 lengkap dengan subtitle Indonesia.

The Gifted adalah serial televisi populer Thailand yang tayang pada 4 November 2018.

Sekuelnya, The Gifted: Graduation, tayang perdana pada September 2020.

Serial ini dibintangi oleh Korapat Kirdpan (Pang), Wachirawit Ruangwiwat ( Chimon), Apichaya Thongkham (Lily), Harit Cheewagaroon (Sing), Ramida Jiranorraphat (Jane), Atthaphan Phunsawat (Gun), Pattadon Janngeon (Fiat), Napasorn Weerayuttvilai (Puimek), Chatchawit Techarukpong (Victor) Geoff Garcia (Cardi) dan Chayapol Jutamas (AJ) & Chayakorn Jutamas (JJ).

Berdasarkan film pendek 2015 The Gifted dan novel The Gifted oleh Dhammarong Sermrittirong (SandOtnim), serial ini menceritakan seorang siswa kelas bawah yang diundang ke program elit.

Di sana ia menemukan rahasia di mana siswa program elit dilatih untuk menemukan dan mengembangkan kemampuan supernatural mereka.

Bagaimana sinopsis lengkapnya?

Sinopsis The Gifted

The Gifter mengisahkan Pawaret "Pang" Sermrittirong (Korapat Kirdpan) seorang siswa kelas sepuluh biasa yang berjuang di SMA Ritdha.

Di sini, sistem klasifikasi diterapkan secara ketat di mana siswa dibagi ke dalam kelas berdasarkan keunggulan akademik.