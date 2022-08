Oscar De La Hoya Ungkap Kans Jadwal Tinju Dunia Ryan Garcia vs Gervonta Davis Tak Terealisasi

Al Bello/Getty Images/AFP

Teofimo Lopez bereaksi setelah kalah dengan keputusan ganda dari George Kambosos setelah pertarungan kejuaraan mereka untuk gelar Ringan Tak Terbantahkan Lopez di The Hulu Theatre di Madison Square Garden pada 27 November 2021 di New York, New York. Teofimo Lopez diagendakan menghadapi Ryan Garcia dilaga kedepan