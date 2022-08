LINK Nonton Gratis Drakor One the Woman Dibintangi Younghoon THE BOYZ Beserta Sinopsis

Drakor One the Woman yang dibintangi oleh Younghoon THE BOYZ mendadak masuk Google Trends pada Senin 8 Agustus 2022. Cek link nonton gratis dan sinopsisnya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini link nonton gratis drama korea (drakor) Younghoon THE BOYZ berjudul One the Woman yang populer pada 2021 akhir.

Drakor One the Woman adalah serial televisi Korea Selatan tahun 2021 yang disutradarai oleh Choi Hyeong-hun dan ditulis oleh Kim Yoon.

Drakor One the Woman ini dibintangi oleh Honey Lee, Lee Sang-yoon, Jin Seo-yeon, Younghoon THE BOYZ dan Lee Won-geun.

Drama ini tayang perdana di SBS TV pada 17 September 2021 berjumlah 16 episode.

Sinopsis

Drakor One the Woman mengisahkan kehidupan Jo Yeon-joo (Honey Lee), seorang jaksa dengan kepribadian yang tangguh, berubah total setelah bangun dari koma dan mengetahui bahwa ia menderita amnesia yang disebabkan oleh kecelakaan mobil.

Ia dikira Kang Mi-na, seorang wanita dingin yang mirip dengannya.

Mi-na adalah putri bungsu dari Grup Yumin dan menantu kedua dari keluarga Han, pemilik Grup Hanju.

Karena status tidak sah Kang Mi-na, baik keluarga maupun keluarga suaminya menganiaya dia.

Namun, saat Yeon-joo tinggal sebagai Mi-na di rumah tangga Han, ia melawan perlakuan buruk keluarga terhadapnya.