Jadwal Kualifikasi Liga Champions: PSV Eindhoven vs AS Monaco, Live Score, Susunan Pemain dan H2H

Laga Monaco vs PSV saat pertandingan leg pertama kualifikasi Liga Champions yang dihelat Rabu 3 Agustus 2022.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - PSV Eindhoven vs AS Monaco akan berhadapan dalam lanjutan Babak Kualifikais ketiga Liga Champions 2022-2023.

Pertandingan ini digelar di Stadion Philips, Eindhoven, Belanda, pada Rabu 10 Agustus pukul 01.30 WIB.

PSV Eindhoven merupakan klub asal Belanda yang akan menjamu AS Monaco klub asal Liga Prancis.

Pertandingan PSV Eindhoven vs AS Monaco merupakan leg kedua dalam lanjutan Kualifikasi ketiga Liga Champions 2022-2023.

Di leg pertama kualifikasi UCL 2022/2023 babak ketiga tengah pekan kemarin, AS Monaco dan PSV mengemas hasil imbang dengan skor 1-1.

PSV mencetak gol terlebih dahulu melalui Joey Veerman di babak pertama. AS Monaco lantas bangkit di babak kedua melalui gol penyama dari Axel Disasi.

Skor di leg pertama membuat leg kedua nanti masih akan berlangsung sengit.

Tak berlakunya aturan gol tandang akan membuat PSV tetap ngotot mengejar kemenangan di kandang sendiri.

Pasalnya pemenang laga ini akan lolos ke play-off dan berjarak 180 menit dari tiket ke fase grup.

Sementara itu berikut ini head to head pertandingan PSV Eindhoven vs AS Monaco.