Spesial Agustus, Aston Pontianak Hadirkan Menu Khas Nusantara Berkonsep BBQ

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Agustus merupakan bulan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam rangka memeriahkannya, ASTON Pontianak menghadirkan sajian menu Khas Nusantara dengan konsep Barbeque All You Can Eat, Setiap Sabtu di Majesty Poolside.

“Spesial Agustus ini, ARCHIPELAGO mengambil tema sajian nusantara untuk promo menunya, dan ASTON Pontianak menuangkan konsep tersebut dengan menghadirkan Nusantara BBQ All You Can Eat,” ujar Riky Ismail selaku Food & Beverages Manager ASTON Pontianak.

“Di minggu pertama menunya adalah sajian warteg atau masakan warung pinggir jalan yang tentunya sangat akrab bagi pengunjung. Ada juga nanti di minggu berikutnya menu masakan sunda, angkringan dan masakan padang,” imbuhnya.

Ini menjadi kesempatan bagi pengunjung yang merasa kangen dengan masakan nusantara ala rumahan seperti menu empal daging, perkedel kentang, sayur daun singkong, sambal udang pete, dan menu lainnya.

• Junior Tikam Senior Merupakan Mahasiswa Politeknik Pontianak, Korban Adalah Ketua UKM Japanese Club

Meskipun demikian, sajian bebakaran atau barbequenya tetap ada disajikan secara live dan juga ditambah dengan iringan musik akustik.

Bagi masyarakat yang ingin menikmati makan malam bersama keluarga atau teman di akhir pekan, sangat cocok untuk memesan paket BBQ dari ASTON Pontianak.

Cukup membayar Rp 100.000,net/orang sudah bisa menikmati aneka sajian makanan All You Can Eat. Dan tentunya spesial Bulan Agustus, ada Promo 45 yaitu Bayar 4 untuk 5 Orang dan berlaku kelipatannya.

Untuk reservasi bisa menghubungi 0561-761118 atau WA ke 0895619235611 dan bisa juga dengan follow akun Instagram astonpontianak. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News