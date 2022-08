Tengah Populer, Ini Sinopsis Drakor When the Camellia Blooms Tentang Ibu yang Diancam Dibunuh

Drakor When the Camellia Blooms kembali populer, simak sinopsis dan daftar pemainnya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak sinopsis, jadwal tayang dan daftar pemain drama korea (drakor) populer saat ini yakni When the Camellia Blooms.

Drakor When the Camellia Blooms dibintangi oleh aktor ternama Gong Hyo Jin.

Selain Gong Hyo Jin, When the Camellia Blooms juga diperankan Kang Ha-neul, Kim Ji-seok, Son Dam-bi, dan Kim Kang- hoon.

Drama ini ditayangkan pada hari Rabu dan Kamis KBS2 pada slot waktu 22:00 (KST) atau 24.00 WIB dari 18 September hingga 21 November 2019.

Drakor When the Camellia Blooms menjadi drama mini seri dengan rating tertinggi yang tayang pada tahun 2019 dengan rating episode tunggal sebesar 23,8 persen.

Serial ini disambut dengan pujian oleh kritikus dan penonton untuk produksi dan penampilan aktor yang solid.

Bagaimana sinopsisnya?

Sinopsis When the Camellia Blooms

Drakor When the Camellia Blooms mengisahkan Oh Dong-baek (Gong Hyo-jin), seorang ibu tunggal yang pindah ke kota fiksi Ongsan dan membuka sebuah bar bernama Camellia.

Dong-baek menghadapi banyak tantangan dan bertemu dengan berbagai karakter warna-warni saat ia mencoba untuk menetap di kota kecil.