Profil Yuki Fukushima Pemain Ganda Putri Andalan Jepang di Kejuaraan Dunia Badminton BWF 2022

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Inilah biodata profil Yuki Fukushima pemain ganda putri andalan Jepang jelang kejuaraan dunia BWF 2022.

Pemain rangking 2 dunia berpasangan dengan Sayaka Hirota akan menjadi tumpuan tuan rumah di sekotor ganda putri.

Pemain kelahiran 6 Mei 1993 ini sudah menyabet sejumlah gelar selama karirnya.

Ada beberap gelar bergengsi yang diraih di antaranya juara All England Open 2020, runner up All England 2022 hingga juara Indonesia Open 2019 dan sederet prestasi lainnya.

• Terbaru Atlet Kanada Lolos Kejuaraan Dunia Badminton/BWF Championships di Jepang 21-28 Agustus 2022

Pada 2022 ini keduanya sudah tampil diberbagai ajang BWF.

Terakhir di Malaysia Masters 2022 mereka terhenti di babak 16 besar.

Menarik menantikan kiprah Yuki Fukushima bersama Sayaka Hirota di ajang Kejuaraan Dunia BWF tahun ini.

Biodata Profil

- Tempat Lahir : Yatsushiro / Jepang

- Tinggi : Tinggi 164 cm