PROFIL Lee Jong Suk Suami Yoona SNSD di Drakor Big Mouth, Sempat Hampir Jadi Idol Boy Band Terkenal

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak profil Lee Jong Suk yang berperan sebagai suami Yoona SNSD di drama korea (drakor) Big Mouth.

Aktor Lee Jong Suk lahir pada 14 September 1989 di Seoul, Korea Selatan.

Lee mengambil jurusan Professional Motion Pictures and Art di Konkuk University dan lulus dari universitas tersebut pada tahun 2016.

Namanya mulai dikenal lewat drakor School 2013 yang rilis pada 2012 bersama dengan Jang Nara.

Dia juga terkenal karena perannya dalam I Can Hear Your Voice (2013), Doctor Stranger (2014), Pinocchio (2014), W (2016), While You Were Sleeping (2017), The Hymn of Death (2018) dan Romance Is a Bonus Book (2019).

Perjalanan karir

Ia memulai debut di dunia hiburan pada 2005 sebagai model landasan pacu.

Pada usia 15, Lee memulai karir modelingnya di Seoul Collection walkway pada tahun 2005, menjadikannya model pria termuda yang debut dalam program Seoul Collection di Seoul Fashion Week.

Sejak itu, ia telah menjadi model catwalk di sejumlah peragaan busana.

Lee dilatih sebagai anggota grup idola selama tiga bulan, dan telah menandatangani kontrak dengan agensi untuk debut.