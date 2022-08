PROFIL Kang Tae Oh, Trending Usai Adegan Ciuman dengan Park Eun Bin di Extraordinary Attorney Woo

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Nama Kang Tae Oh lagi-lagi menjadi bahan perbincangan usai perilisan Episode 11 Extraordinary Attorney Woo yang tayang Rabu 3 Agustus 2022 kemarin.

Pasalnya, Kang Tae Oh melakukan adegan ciuman dengan lawan mainnya yakni Park Eun Bin (Woo Young Woo) di akhir Episode 11.

Sontak namanya mendadak masuk ke Google Trends hari ini Kamis 4 Agustus 2022.

Lantas bagaimana profil Kang Tae Oh ini?

Sosok Kang Tae Oh adalah aktor, penyanyi, dan anggota grup 5urprise asal Korea Selatan.

Kang Tae Oh meninggalkan Fantagio setelah kontraknya berakhir pada 31 Maret 2020.

Kang Tae Oh lalu menandatangani kontrak dengan agensi baru Man of Creation (M.O.C).

Pada tahun 2015, Kang Tae Oh memenangkan penghargaan Impressive Actor untuk karyanya dalam serial televisi, Forever Young.

Pada tahun 2017, ia dinominasikan untuk "Rising Star Award" dalam Penghargaan Artis Asia ke-2 untuk drama You Are Too Much, dan menang.

Pada 2012, Ia muncul di Video Musik 'Venus' Hello Venus.