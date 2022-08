Persiapan AN Tahun 2022, Puluhan Siswa SMAN 4 Singkawang Ikuti Simulasi

Sejumlah siswa SMAN 4 Singkawang mengikuti simulasi AN Tahun 2022 di sekolahnya. Kamis 4 Agustus 2022. /Dok. SMAN 4 Singkawang.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Menjelang Asesmen Nasional ( AN ) tahun 2022, 45 siswa SMAN 4 Singkawang mengikuti simulasi AN yang digelar di sekolahnya pada Rabu hingga Kamis, 3 - 4 Agustus 2022.

Kepala SMAN 4 Kota Singkawang, Djoko Supriatno menerangkan, simulasi ini merupakan kegiatan awal siswa peserta AN sebelum mereka mengikuti pelaksanaan AN yang sebenarnya.

Djoko menjelaskan bahwa Asesmen Nasional adalah program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemdikbudristek yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan.

Asesmen Nasional ini dilaksanakan dengan tiga instrumen, yakni Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) yaitu mengukur literasi membaca dan literasi matematika (numerasi) siswa. Survey Karakter, yaitu mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter.

Serta Survey Lingkungan Belajar, yaitu mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar-mengajar di kelas maupun di tingkat satuan pendidikan.

Siswa peserta AN 2022 adalah siswa kelas XI, tidak dipilih oleh sekolah, tetapi dipilih/ditentukan secara acak oleh Kemdikbudristek.

Pada setiap sekolah, lanjut Djoko, peserta AN diberi kebebasan dalam memilih waktu Simulasi AN. Sekolah bisa mengikuti Simulasi AN pada Gelombang I pada 1 – 4 Agustus 2022), atau pada Gelombang II 8 – 11 Agustus 2022.

"Tetapi untuk Pelaksanaan AN jenjang SMA/SMK dilaksanakan serentak pada tanggal 29 Agustus sampai 1 September 2022," terang Djoko, Kamis 4 Agustus 2022.

Djoko berharap, simulasi AN di SMA Negeri 4 Singkawang maupun di sekolah yang lain berjalan lancar, sehingga pada saat Pelaksanaan AN 2022 yang sebenanya mendatang juga berjalan lancar.

Sementara itu, operator AN SMA Negeri 4 Singkawang, Syahbani menjelaskan, moda pelaksanaan AN bisa dilakukan dengan dua cara, yakni moda daring atau moda semi daring.

Di SMAN 4 Singkawang, lanjut Syahbani, pihaknya memilih moda daring. Hal ini menurutnya lebih tepat karena akses internet di sekolah yang berjalan lancar.

"SMA Negeri 4 Singkawang memilih moda daring, karena selama ini akses internet di sekolah berjalan lancar, sehingga yakin nanti pada saat pelaksanaan AN juga akan lancar," terangnya. (*)

