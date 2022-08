Nikmati Promo Makan Malam di Hotel Ibis Pontianak City Center

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Hotel Ibis Pontianak City Center bersama dengan Ibis Kitchen kini hadirkan promo makan malam yang dapat dinikmati bersama teman, pasangan, maupun keluarga di akhir pekan.

Buka setiap hari Sabtu, mulai pukul 18.00 hingga 21.00 WIB.

Dibanderol dengan harga terjangkau IDR 98.000 nett per orang, pengunjung bisa mencicipi steamboat hangat dengan kuah kaldu dan tomyum serta teppanyaki gurih yang dimasak secara live oleh Chef profesional dapat dinikmati.

Tak hanya itu, hidangan lain yang disajikan juga beragam, mulai dari berbagai pilihan seafood segar seperti udang, cumi, ikan dori, bakso, kemudian beef slice, chicken slice, sayur-sayuran, berbagai varian sushi, hidangan pembuka hingga hidangan penutup yang dapat dinikmati sepuasnya dengan konsep All You Can Eat (AYCE).

Alunan live music juga akan menemani suasana santap malam bersama orang terkasih dengan meriah.

Promo ini juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan acara seperti arisan, perayaan ulang tahun, maupun kegiatan gathering lainnya.

Untuk event spesial juga bisa dipesan selain hari Sabtu, dengan minimal order.

Pihak Hotel dapat menyesuaikan kebutuhan untuk persiapan yang diperlukan selama kegiatan acara berlangsung, seperti kebutuhan sound, screen, proyektor, dan basic lighting yang pastinya akan membantu memeriahkan acara.

Sedangkan untuk restonya buka setiap hari dengan fasilitas breakfast, lunch dan dinner.

Ada juga promo buy 1 wine get 1 beer budweiser.

Discount sebesar 10 persen bisa didapatkan dengan cara bergabung menjadi new member istimewa Hotel Ibis Pontianak City Center.

Untuk informasi dan reservasi lebih lanjut, dapat menghubungi (0561) 810 7888 atau melalui Whatsapp +62 812 5184 5586.