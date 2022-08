Biodata Profil Mohammad Ahsan Peraih Empat Gelar Juara Dunia BWF Bersama Hendra Setiawan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut biodata profil Mohammad Ahsan pebadminton ganda putra Indonesia lengkap daftar prestasi.

Rekan dari Hendra Setiawan ini tengah bersiap untuk tampil di Kejuaraan Dunia BWF World Championship 2022.

Ini merupaka keikutsertaan kesekian kalinya bagi pasangan ganda putra berjuluk The Daddies ini.

Tercatat Mohammad Ahsan sudah mengoleksi empat gelar juara dunia dan termasuk ganda putra Indonesia tersukses.

Terakhir Ahsan / Hendra meraih juara pada edisi kejuaraan dunia 2019 silam.

Kini mereka tentunya mengincar podium jaura kelimannya.

Meski kini sudah berusia 35 tahun penmapilan Ahsan terbilan stabil meski sempat beberapa kali hari retired atau mengundurkan diri karena persoalan cidera.

Disepanjang 2022 ini bersama Hendra mereka telah beberapa kali menembus final, meski sampai saat ini harus puas sebagai runner up.

Menarik menyaksikan aksi Ahsan / Hendra di Kejuaraan Dunia yang mungkin saja menjadi ajang terakhir mereka, jika melihat dari usia saat ini.

Biodata Mohammad Ahsan

Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 9 Juli 1987

Tinggi Badan : 174

Tangan : Kanan

Klub : Djarum , Kudus

Asal : Pengkab. Kudus, Jawa Tengah

Rangking BWF : 3 dunia

Daftar Prestasi

Runner up PERODUA Malaysia Masters 2022

Runner up YONEX All England Open Badminton Championships 2022

Runner up YONEX-SUNRISE India Open 2022

Runner up HSBC BWF World Tour Finals 2020 (New Dates)

Runner up DAIHATSU Indonesia Masters 2020

Juara HSBC BWF World Tour Finals 2019

Runner up YONEX-SUNRISE Hong Kong Open 2019

Runner up DANISA Denmark Open 2019

Runner up VICTOR China Open 2019

Juara TOTAL BWF World Championships 2019

Runner up DAIHATSU YONEX Japan Open 2019

Runner up BLIBLI Indonesia Open 2019

Juara BARFOOT & THOMPSON New Zealand Open 2019

Runner up Singapore Open 2019

Juara YONEX All England Open Badminton Championships 2019

Runner up DAIHATSU Indonesia Masters 2019

Juara Singapore Open 2018

Juara CELCOM AXIATA Malaysia International Challenge

Runner up TOTAL BWF World Championships 2017

Juara China International Challenge 2017

Juara Princess Sirivannavari Thailand Masters 2016

Juara Dubai World Superseries Finals 2015

Juara TOTAL BWF World Championships 2015

Runner up Dong Feng Citroen Badminton Asia Championships 2015

Juara Maybank Malaysia Open

Juara Yonex-Sunrise Hong Kong Open

Juara 17th Asian Games 2014

Runner up BCA Indonesian Open

Runner up Yonex Japan Open

Juara Yonex All England Open

Juara BWF World Superseries Finals 2013

Runner up Yonex Denmark Open 2013

Juara Yonex Open Japan 2013

Juara BWF World Championships 2013

Juara Li Ning Singapore Open 2013

Juara Djarum Indonesia Open 2013

Runner up Yonex Australian Badminton Open 2013

Juara MAYBANK Malaysia Open 2013

Juara Bankaltim Indonesia Open GP Gold 2011

Runner up YONEX Open Japan

Juara India Grand Prix 2010

Juara INDONESIA GRAND PRIX GOLD 2010

Juara VIETNAM GRAND PRIX 2010

Juara BINGO BONANZA PHILIPPINE GRAND PRIX GOLD 2009

Runner up Yonex Japan Super Series 2008

Runner up Cheers Asian Satellite 2007

Juara VIETNAM INTERNATIONAL CHALLENGE 2007

