Erling Haaland Nilai 6,2 di Laga Manchester City vs Liverpool! Mohamed Salah Terbaik Nilai 8,7

COMMUNITY SHIELD - Striker Manchester City Erling Haaland (kiri) dan Julian Alvarez pada pertandingan Community Shield FA Inggris antara Liverpool vs Manchester City, di King Power Stadium, Leicester, Minggu 31 Juli 2022 dini hari WIB. Erling Haaland tak berkutik dalam laga ini.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Striker anyar Manchester City, Erling Haaland tak berkutik pada laga Community Shield 2022 antara Manchester City vs Liverpool, di King Power Stadium markas Leicester City, Minggu 31 Juli 2022 dini hari WIB.

Striker yang baru saja didatangkan dari Borussia Dortmund tersebut seperti tidak bisa berbuat banyak untuk sekadar mengancam gawang Liverpool.

Alhasil Manchester City hanya mampu menciptakan satu gol melalui striker muda asal Argentina, Julian Alvarez pada menit 70'.

Sebaliknya Liverpool tampil baik dengan menorehkan tiga gol melalui Trent Alexander-Arnold menit 21', Mohamed Salah menit 83' dan pemain pengganti Darwin Nunez di masa injury time babak kedua.

Kemenangan 3-1 atas Manchester City pun membawa Liverpool tampil menjadi juara Community Shield 2022.

• Daftar Juara Community Shield Masa ke Masa , Manchester City Paling Sukses 5 Tahun Terakhir

Dari statistik dikutip dari sofascore, Erling Haaland diberikan nilai 6,2 dalam laga ini. Ia hanya sedikit lebih baik dari kiper Ederson (5,9) yakni nilai terendah dalam skuad Liverpool.

Adapun Mohamed Salah, mendapat nilai tertinggi di laga Manchester City vs Liverpool yakni 8,7 sekaligus menjadi man of the match.

Review Manchester City vs Liverpool

Liverpool yang mencoba menguasai bola mendapat pressing ketat dari pemain Manchester City.

Aliran bola satu dua pemain Liverpool berjalan cepat agar tidak kerebut oleh lawan.