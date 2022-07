Mahasiswa FK dan Dosen FK Untan Pontianak Bersinergi dengan KPPAD Gelar Point of Action LKMM 2022

Mahasiswa Fakultas Kedokteran (FK) dan Dosen FK Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak bekerjasama dengan KPPAD menggelar kegiatan Point of Action Panduan Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) 2022 yang bertema 'Cranium for Society: School of Hygiene, di Pondok Pesantren Darul Fikri, Jalan Raya Sungai Raya Dalam Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Sabtu 30 Juli 2022.

Mahasiswa Fakultas Kedokteran (FK) dan Dosen FK Universitas Tanjungpura Pontianak bekerjasama dengan KPPAD menggelar kegiatan Point of Action Panduan Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) 2022 yang bertema 'Cranium for Society: School of Hygiene, di Pondok Pesantren Darul Fikri, Jalan Raya Sungai Raya Dalam Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Sabtu 30 Juli 2022.

Dosen FK UNTAN dr. Eka Ardiani Putri, MARS menjelaskan latar belakang kegiatan yang dilaksanakan itu.

Pasalnya, Perguruan Tinggi sebagai lembaga keilmuan memiliki tiga pilar dasar pola pikir dan kewajiban bagi mahasiswa dalam menempuh dunia perkuliahan. Hal tersebut disebut dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu, Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Oleh sebab itu, selain sebagai tempat pengembangan intelektual, Perguruan Tinggi juga harus mampu memberikan kontribusinya dalam peningkatan pembangunan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat, Program Studi Kedokteran Universitas Tanjungpura yang berdiri sejak Agustus 2005 telah mendidik mahasiswa kedokteran untuk menjadi seorang dokter yang tidak hanya berperan sebagai agent of treatment, tetapi juga sebagai agent of change dan agent of development.

"Dalam peranannya sebagai tenaga kesehatan yang akan berhadapan langsung atau berada di tengah-tengah masyarakat nantinya, seorang mahasiswa kedokteran harus memiliki sifat kepedulian terhadap lingkungan masyarakat, yang sudah seharusnya ditanamkan mulai saat ini," ujarnya.

Pada kegiatan pengabdian ini, mengangkat tentang kepedulian kepada sesama yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan yang diadakan di Pondok Pesantren Darul Fikri.

Salah satu pelaku yang terlibat dalam pengembangan pendidikan adalah komunitas Pondok Pesantren.

Selain karena kondisi lingkungan yang kurang mendukung, faktor ekonomi juga memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap minimnya pengembangan pendidikan bagi anak-anak di Pondok Pesantren tersebut.

"Maka melalui kegiatan ini diharapkan dapat sedikit memberi informasi atau pengetahuan bagi anak- anak di Pondok Pesantren yang harapannya dapat terus meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di lingkungan tersebut," ucapnya.

Adapun beberapa poin dari Seven Star Doctor yang menonjol dalam kegiatan ini, diantaranya seperti Penyedia layanan kesehatan dan perawatan (care provider) dan Communicator (Komunikator yang Baik).

Kedua poin ini tentunya merupakan kriteria yang bisa dimiliki mahasiswa kedokteran melalui berbagai kegiatan maupun organisasi dan tentunya dapat diaplikasikan kepada masyarakat ketika menjalani profesinya.

"Kami berharap dengan kegiatan ini, baik panitia maupun peserta dapat memunculkan sifat kepemimpinan, aktif, komunikatif, kreatif dan dapat merasakan manfaat dari kegiatan ini," ucapnya.

Sedangkan manfaat dari kegiatan bagi mahasiswa bisa mendapatkan pengalaman. Sedang bagi santri di pondok pesantren diharapkan bisa tersebut meningkatkan pengetahuan tentang hygiene dan sanitasi kepada santri pondok pesantren Darul Fikri. (*)

