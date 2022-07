LIVE Tinju Dunia Danny Garcia vs Jose Benavidez Streaming Showtime Minggu! Debut Garcia Naik Kelas

TIMBANG BADAN - Danny Garcia vs Jose Benavidez Jr saat timbang badan sehari jelang duel keduanya, di Barclays Center, Brooklyn, Amerika Serikat (AS), Minggu 31 Juli 2022 pagi WIB. Danny Garcia kenang masa sulit 2022 silam.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Danny Garcia is back! Ya, setelah istirahat selama 19 bulan, 26 hari absen, Danny “Swift” Garcia kembali naik ring untuk melakukan debutnya di kelas menengah junior melawan Jose Benavidez Jr.

Duel Danny Garcia vs Jose Benavidez Jr dijadwalkan berlangsung dalam 12 ronde dengan tajuk Premier Boxing Champions, di Barclays Center, di Brooklyn, New York, Amerika Serikat (AS), Minggu 31 Juli 2022 pagi WIB.

Mengutip dari ringtv, Danny Garcia (36-3, 21 KO) berusia 34 dan menyadari akhir karirnya jauh lebih dekat daripada awalnya.

Adapun Jose Benavidez Jr (30 tahun) (27-1-1, 18 KO) keluar dari jeda delapan bulan dan 1-1-1 dalam tiga pertarungan terakhirnya, termasuk kalah KO 10 ronde dari WBO peraih gelar kelas welter dan peserta pound-for-pound Terence “Bud” Crawford pada Oktober 2018.

Sebelum duel Danny Garcia vs Jose Benavidez, para penikmat siaran langsung Tinju Dunia lebih dulu menyaksikan partai tambahan di kelas berat 10 ronde antara Adam Kownacki (20-2, 15 KO) dan Ali Eren Demirezen (16-1, 12 KO).

Kemudian pertarungan kelas welter junior 10 ronde antara mantan atlet Olimpiade AS Gary Antuanne Russell (15-0, 15 KO) dan Rances Barthelemy (29-1-1, 15 KO).

Para petinju yang bakal bertarung telah menjalani timbang badan sehari sebelum pertarungan, Sabtu 30 Juli 2022 pagi WIB.

Berikut hasil timbang badan para petinju di Premier Boxing Champions yang dipromotori TGB Promotions :

Kelas Menengah Junior – 12 Ronde