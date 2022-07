Fithriyyah Jadi Perwakilan Indonesia di Forum UN Montevideo Programme V PBB di Kenya

Fithriyyah (masker hitam) dipercaya menjadi satu-satunya perwakilan anak muda Indonesia di forum UN Montevideo Programme V. Kegiatan tersebut merupakan rapat rutin yang diadakan oleh United Nation PBB Bidang Lingkungan/United Nation Environment Programme, di Global Headquarter of UNEP, Nairobi, Kenya.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pernah mewakili Indonesia di Asian Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD) di Thailand, Fithriyyah kembali dipercaya menjadi satu-satunya perwakilan anak muda Indonesia di forum UN Montevideo Programme V. Kegiatan tersebut merupakan rapat rutin yang diadakan oleh United Nation PBB Bidang Lingkungan/United Nation Environment Programme, di Global Headquarter of UNEP, Nairobi, Kenya.

"Pengalaman berharga terpilih mewakili pemuda di regional Asia-Pacific. Saya satu-satunya perwakilan anak muda Indonesia yang patut bangga karena mendapat kesempatan untuk menyampaikan intervensi dalam forum. Sisanya yaitu networking bersama anak muda hebat lainnya serta bisa dapat support dari UNEP untuk kegiatan kedepannya," ujarnya Sabtu 30 Juli 2022.

Pada forum ini kata Fithri, perwakilan pemerintah seluruh negara diundang untuk melaporkan dan terlibat dalam penyusunan rencana kerja tentang hukum lingkungan yang diharapkan dapat diimplementasikan di negara masing-masing.

Fithri mewakili organisasinya ASEAN Youth Forum sebagai Youth Right Ambassador for Clean, Healthy, and Sustainable Environment (CHSE) dibawah naungan konstitusi organisasi UN Major Group Children & Youth (MGCY) melalui pembiayaan penuh pemerintah Swiss (Swedish International Development Cooperation Agency).

Ia terpilih untuk berangkat ke Kenya bersama 4 pemuda lain yang berasal dari Uganda, Ukraina, Trinidad dan Tobago, serta Nepal. Kegiatan berlangsung dari tanggal 6-9 Juni 2022.

"Anak muda diundang untuk ikut terlibat dalam memberikan saran dan rekomendasi terkait dengan draft kebijakan yang dibuat sebagai upaya inklusivitas dan partisipasi luas dari masyarakat dunia. Sayangnya kemarin pemerintah Indonesia tidak hadir dan saya menjadi satu-satunya WNI di kegiatan tersebut," ujar Fithri.

• Gus Yahya Harap Konferwil ke-VIII NU Kalbar Hasilkan 3 Hal Berikut

Untuk proses seleksi diakuinya memang ada open call for application khusus anggota UN-MGCY. "Kebetulan saya sudah jadi anggota sejak 2021. Jadi saya coba apply. Syaratnya memang bahasa Inggris adalah mutlak, kemudian pengalaman dalam bidang lingkungan, serta mengisi motivasi mengikuti program. Seperti pendaftaran program pada umumnya, dan rencana komitmen kedepan," ujarnya.

Fithriyyah merupakan alumni Jurusan Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak dan baru saja menyelesaikan pendidikan profesi dokter. Lantaran 27 Juli 2022 baru dilakukan sumpah dokter dan 28 Juli 2022 baru wisuda ia mengaku saat ini tidak disibukkan dengan urusan akademik.

"Saya mengikuti kegiatan dengan membawa suara anak muda regional Asia-Pasifik, dlm konteks ini saya mewakili organisasi ASEAN jadi saya membawa tanggung jawab menyampaikan suara anak muda ASEAN yang kebetulan organisasi saya bekerja untuk mengumpulkan youth recommendation dibuat dalam paper dan rujukan saya ini paper yang telah dibuat," ujarnya.

Pasca program, melalui konstitusi UN-MGCY Fithri dan teman-temannya melakukan koordinasi lanjutan dengan pihak UNEP dan memfasilitasi anak muda untuk tetap engage dengan UNEP.

"September nanti kami mengadakan konsultasi virtual dengan pihak UNEP yang terdiri dari 2 sesi untuk anak muda dan anak-anak (dibawah 17th). Tujuannya untuk mengumpulkan aspirasi anak muda dan anak-anak terkait isu Right to Safe, Healthy and Sustainable Environment (CHSE)," ungkapnya.

Kegiatan Fithri saat ini bekerja sebagai intern di NGO berbasis HAM dan Feminis di Thailand (Work From Home), kemudian di UN-MGCY sebagai anggota dari Environmental Law Working Group. Ia juga baru menjabat sebagai External Affair di Health Working Group YOUNGO (konsitutensi pemuda dibawah naungan UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change).

"Sisanya sibuk untuk mengisi materi tentang lingkungan rata-rata request datang dari LN, hari minggu kemarin baru mengisi materi secara virtual di kegiatan teman-teman Vietnam dan tingkat Asia. Kesibukan lain yaitu di supervisi Seangle Pontianak karena saya yang inisiasi gerakannya dan jadi ketua pertama disitu," ujarnya. (*)

Cek berita dan artikel mudah diakses di Google News