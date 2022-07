TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Ilham Yuda pesepakbola asal Pontianak dikontrak klub asal Spanyol, Deportivo Llosetense.

Pemain berusia 20 tahun ini bahkan membagikan kegembiraan pada akun instagram pribadinya @ilhamyuda23.

Ia mengungkapkan perasaan senangnya lewat tulisan berbahasa inggris.

“I’m happy to have signed for @cdllosetense and can’t wait to get started!”

“Saya senang telah mendaftar ke @cdllosetense dan tidak sabar untuk memulai!,” tulis Ilham Yuda.

Ilham meninggalkan Indonesia dan menetap di Amerika Serikat.

Pada saat berada di Amerika Serikat Ilham Yuda mengikuti turnamen Las Vegas Cup U-16.

Di turnamen tersebut, bakat Ilham Yuda dilirik oleh salah seorang pelatih sekaligus pencari bakat.

Ia kemudian mencoba peruntungan di Spanyol.

Amam sapaan Ilham Yuda sebelumnya pernah membela klub divisi enam Liga Spanyol, Amonecar City.