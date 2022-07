Wings Air rute Pontianak-Putussibau Kembali Dibuka, Pelaku Usaha Tour dan Travel Sambut Positif

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pelaku usaha tour dan travel sambut positif kembali beroperasinya maskapai penerbangan Wings Air rute Pontianak-Putussibau.

Hal ini disampaikan oleh Dewi Sapitri pemilik 'Travel Yok Kita Tour Khatulistiwa' salah satu pelaku usaha biro perjalanan wisata di Kalbar.

"Beroperasinya kembali maskapai Wings Air rute Pontianak - Putusibau pulang pergi sudah pasti disambut baik masyarakat Kalbar dan Kapuas Hulu khususnya, ini menjadi kemudahan aksesibilitas dalam pelayanan angkutan transfortasi udara ke putussibau," ucap Dewi. Rabu, 27 Juli 2022.

Diketahui jarak tempuh transportasi darat Pontianak - Putussibau memakan waktu kurang lebih 14 jam meskipun jalan saat ini relatif bagus, hal ini dirasa perlu alternatif lain selain transportasi darat dengan jarak tempuh yang jauh tersebut.

Namun bagi penumpang yang memiliki relatif waktu singkat untuk berkunjung pastinya memilih alternatif pesawat ke Putusibau," ucapnya.

Dewi menjelaskan semua sektor akan berdampak positif dengan dibukanya kembali penerbangan ini, tak terkecuali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang ada di Kapuas Hulu.

"Kita tau Kapuas Hulu adalah the best tourism destination of West Kalimantan dan menjadi pusat paru-paru dunia, yang semua wisatawan dengan berbagai motivasi kunjungannya ke Kapuas Hulu, ini akan memberikan kemudahan perjalanan mereka nantinya," ucap Dewi.

Dunia usaha menurutnya juga pasti akan terbantu dengan hal ini, sebab durasi perjalanan yang singkat menjadi salah satu motivasi utama para wisatawan untuk berkunjung.

"Dan bagi usaha Travel saya yang khusus menjual Inbound Tour Kalbar akan sangat terbantu terkait durasi perjalanan wisata yang singkat," lanjut Dewi.

Ia pun berharap sebagai pelaku dan penjual paket Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) di Kapuas Hulu ia berharap kedepan pelayanan transportasi udara ini terus berlanjut.