XL Axiata Siap Tawarkan Obligasi dan Sukuk Senilai Rp 3 Triliun

(Kiri-Kanan) Head of Investment Banking Capital Market PT BRI Danareksa Sekuritas, Edwin Sukri, Presiden Direktur & CEO XL Axiata, Dian Siswarini, Direktur & Chief Finance Officer XL Axiata, Budi Pramantika, Direktur & Chief Commercial Officer - Consumer XL Axiata, David Arcelus Oses, dan Head of Investment Banking PT Mandiri Sekuritas, Shery Juwita Lestari pada sesi pemaparan tentang pengumuman rencana penawaran umum untuk Obligasi Berkelanjutan II Tahap 1 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap 1 Tahun 2022 di acara XL Axiata Investor Gathering di Jakarta, Rabu 27 Juli 2022.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - XL Axiata mengumumkan rencana penawaran umum untuk obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata Tahap I Tahun 2022.

XL Axiata menawarkan masing-masing sebesar Rp 1,5 triliun untuk obligasi dan Sukuk.

Penerbitan ini merupakan bagian dari Program Umum Berkelanjutan (PUB) obligasi dan Sukuk dengan target masing-masing senilai Rp 5 triliun.

Program Sukuk Ijarah ini merupakan penawaran dengan nilai terbesar yang pernah diterbitkan oleh korporasi.

Dana hasil dari penawaran ini setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan seluruhnya oleh Perusahaan untuk membiayai belanja modalnya guna meningkatkan kapasitas, memperluas jaringan dan meningkatkan kualitas layanan XL Axiata lebih lanjut.

Penerbitan ini akan memungkinkan fleksibilitas keuangan yang lebih besar untuk lebih meningkatkan customer experience dan pelaksanaan lebih lanjut dari agenda transformasi terhadap tiga growth engines (Mobile, Enterpise dan Home & Convergence), dengan tujuan mencapai visi perseroan untuk menjadi the no 1 Converged Operator in Indonesia.

• Kartu BIZ AVANA Jadi Solusi XL Axiata untuk Meningkatkan Penjualan Produk UMKM via Online

Untuk obligasi dan Sukuk yang ditawarkan, masing-masing terdiri dari 4 seri, Seri A dengan jangka waktu 3 tahun, Seri B dengan jangka waktu 5 tahun.

Seri C dengan jangka waktu 7 tahun, dan seri D dengan jangka waktu 10 tahun, dengan kupon obligasi/imbal hasil Sukuk yang ditawarkan berkisar antara 6,65 persen sampai dengan 8,95 persen.

Penawaran ini mendukung program pemerintah dalam mengembangkan sektor keuangan Syariah di Indonesia, yang merupakan salah satu penerbit Sukuk negara terbesar di dunia.

Direktur & Chief Finance Officer XL Axiata, Budi Pramantika mengatakan perusahaan yakin dan percaya penawaran obligasi dan Sukuk Ijarah akan mendapatkan respon yang positif dari para investor di pasar primer.